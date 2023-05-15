Главный архитектор Крыма осталась недовольна выполнением проектов генплана

Многие проекты были выполнены некачественно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На сегодняшний день в Крыму на доработке находится восемь проектов генеральных планов городов и поселений, на стадии разработки – еще два. Об этом на заседании заседание Комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.

По ее словам, многие проекты были выполнены некачественно, поэтому после промежуточной проверки отправились на доработку.

- Службои Главного архитектора Республики Крым в рамках должностных обязанностеи проведен анализ проектов внесения изменении в генеральные планы муниципальных образовании в Коктебеле, Феодосии, Судаке, Саках, Керчи, - отметила Соловьева.

В этих городах было выявлено некачественное исполнение проектов генеральных планов, которые являются стратегией территориального развития городских округов.

- По этой причине ряд проектов генеральных планов был снят с платформы ФГИС ТП министерством экономического развития Российской Федерации, - добавила архитектор.