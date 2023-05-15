В парке Гагарина в Симферополе высадили 25 декоративных растений

Фото: МБУК «Парки столицы»

В симферопольском парке имени Гагарина высадили 25 декоративных растений. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– В числе высаженных растений: магнолия, штамбовая роза, альбиция ленкоранская, форзиция, карликовая ива, эффектный кустарник корилус, реликтовый сциадопитис мутовчатый, – отметил директор МБУК «Парки столицы» Роман Филипенко.

По его словам, недалеко от пруда появился еще один красивый цветущий уголок. Филипенко также подчеркнул, что это не последняя высадка в 2023 году.

– В планах дополнить декоративными растениями имеющуюся ландшафтную композицию, – добавил он.