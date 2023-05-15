В симферопольском парке Гагарина ремонтируют причал

Фото: МБУК «Парки столицы»

В симферопольском парке имени Гагарина впервые в восемь лет капитально ремонтируют причал, сообщается в телеграм-канале МБУК «Парки столицы».

Фото: МБУК «Парки столицы»

– Теперь причал будет покрыт прочной экодоской из переработанного пластика. Последний раз причал капитально ремонтировался восемь лет назад, с тех пор сосновые доски заметно истрепались. Новое покрытие – это не только прекрасный пример экологичного и бережного отношения к природе, но и очень долговечный материал, – говорится в сообщении.

Отмечается, что новая террасная плитка по структуре похожа на камень и не боится ни мороза, ни воды, ни жары, ни огня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50