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НовостиОбщество15 мая 2023 16:40

В симферопольском парке Гагарина ремонтируют причал

Последний раз его капитально ремонтировали 8 лет назад
Дмитрий Коренев
Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото: МБУК «Парки столицы»

В симферопольском парке имени Гагарина впервые в восемь лет капитально ремонтируют причал, сообщается в телеграм-канале МБУК «Парки столицы».

Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото: МБУК «Парки столицы»

– Теперь причал будет покрыт прочной экодоской из переработанного пластика. Последний раз причал капитально ремонтировался восемь лет назад, с тех пор сосновые доски заметно истрепались. Новое покрытие – это не только прекрасный пример экологичного и бережного отношения к природе, но и очень долговечный материал, – говорится в сообщении.

Отмечается, что новая террасная плитка по структуре похожа на камень и не боится ни мороза, ни воды, ни жары, ни огня.

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