В Симферополе за неделю составили 88 административных протоколов

Нарушителей ждут штрафы Фото: Даниил ОПАРИН

Специалисты департамента административно-технического контроля администрации Симферополя за минувшую неделю составили 88 протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– За отчетный период составлено 88 административных протоколов. В их числе 33 – за нарушения правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления, 6 – за размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями и 49 – за реализацию товаров и услуг в неустановленных для этого местах, – рассказали в мэрии.

Также в ходе очередного заседания члены административной комиссии рассмотрели ранее составленные материалы - всего 166 протоколов. По итогам рассмотрения назначены штрафы на общую сумму более 539 тысяч рублей.

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