На майских праздниках ялтинские отели были заполнены на 60-70%

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Во время майских праздников ялтинские отели были заполнены на 60-70%. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

– Аншлага хоть и не ждем, но и пустовать наши пляжи вряд ли будут. Уже сейчас, несмотря на прохладный май, отдыхающие есть, – написала градоначальница.

По ее словам, репетицией сезона стали майские праздники.

– Средства размещения с развитой инфраструктурой и грамотно выстроенной маркетинговой и ценовой политикой заполнились на 60-70%, – сообщила Павленко.

Глава администрации отметила, что 72 пляжа практически готовы. В настоящее время там ведется уборка. Кроме того, водолазы обследовали дно. Павленко подчеркнула, что мониторинг ведется ежедневно. По ее словам, все пляжи начнут работать к 29 мая. Еще часть подали или готовятся подать документы.

– Таким образом, общедоступных пляжей в сезон планируем запустить более 80, – заключила Павленко.