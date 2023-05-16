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НовостиОбщество16 мая 2023 5:03

На майских праздниках ялтинские отели были заполнены на 60-70%

Во время курортного сезона будут работать более 80 пляжей
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Елена КРИВЯКИНА

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Во время майских праздников ялтинские отели были заполнены на 60-70%. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

– Аншлага хоть и не ждем, но и пустовать наши пляжи вряд ли будут. Уже сейчас, несмотря на прохладный май, отдыхающие есть, – написала градоначальница.

По ее словам, репетицией сезона стали майские праздники.

– Средства размещения с развитой инфраструктурой и грамотно выстроенной маркетинговой и ценовой политикой заполнились на 60-70%, – сообщила Павленко.

Глава администрации отметила, что 72 пляжа практически готовы. В настоящее время там ведется уборка. Кроме того, водолазы обследовали дно. Павленко подчеркнула, что мониторинг ведется ежедневно. По ее словам, все пляжи начнут работать к 29 мая. Еще часть подали или готовятся подать документы.

– Таким образом, общедоступных пляжей в сезон планируем запустить более 80, – заключила Павленко.