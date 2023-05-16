Ялта и Феодосия попали в топ-10 популярных направлений для брони отелей в июне 2023

Феодосия.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта и Феодосия вошли в рейтинг городов, где россияне хотят отдохнуть в самом начале лета.
Эксперты сервиса ТВИЛ.РУ, изучив статистику заявок, выявили самые популярные направления для брони отелей в июне 2023 года. «Золото» получил город Сочи, «серебро» у Анапы , а на третьем месте Питер. Крымские курорты показали куда скромнее результаты - город счастья Ялта удостоился восьмого места, Феодосия попала на девятое.
Десять самых популярных направлений для бронирования в июне 2023 (средняя стоимость в рублях ночи) :
Сочи, 3186
Анапа, 3263
Санкт-Петербург, 4186
Геленджик, 3560
Гагра, 3142
Кабардинка, 3147
Москва, 2772
Ялта, 3969
Феодосия, 2474
Ейск, 2561.
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