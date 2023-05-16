В Крыму уничтожили восемь боеприпасов времен войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК
В понедельник, 15 мая, в Ленинском районе уничтожили восемь снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
В селе Фронтовое обнаружили шесть ручных гранат РГД-33. В двух километрах от Бондаренково нашли артиллерийский снаряд АС-76 и минометную мину ММ-120.
– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне, – отметили в МЧС.
Всего к операции привлекли пять человек и две единицы техники.