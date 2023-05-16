В Симферополе четыре улицы остались без воды 16 мая

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 16 мая, в Симферополе четыре улицы остались без воды из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Из-за аварии в Симферополе частично остались без воды три улицы: Трубаченко, Крымских Партизан и Севастопольская. Кроме того, водоснабжение отсутствует на улице Поповкина. Ожидается, что водоснабжение восстановят ориентировочно к полудню.

Кроме того, до двух часов дня не будет воды в Николаевке. Отключение затронуло шесть улиц: Садовую Северную, Бобыря, Космонавтов, Колхозную и Зеленую.