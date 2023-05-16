Сенатор Цеков: решение о передаче Крыма УССР нужно официально отменить

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Решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР необходимо отменить на официальном уровне. Об этом заявил сенатор от республики Сергей Цеков.

Ранее председатель Госсовета Владимир Константинов сообщил, что в Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССР в 1954 году. Детальное изучение этого вопроса хотят поручить научному совету по правотворчеству. Инициативу обсудят на ближайшем заседании президиума Госсовета.

– С учетом той лжи, которая исходит от государственных лиц Украины, нужно официально отменять это решение. Россия, как правопреемница СССР, имеет на это полное право, – сказал Цеков агентству РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что все спекуляции вокруг статуса Крыма необходимо прекратить раз и навсегда. Член Совета Федерации также подчеркнул, что о необходимости отменить решение 1954 года говорили задолго до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

– Крымчане ежегодно проводили мероприятия, осуждающие решение 1954 года. Все годы, находясь в составе Украины, жители Крыма мечтали вернуться домой в Россию, – подчеркнул Цеков.