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НовостиОбщество16 мая 2023 7:34

Губернатор Севастополя назвал ложью заявления Зеленского о Крыме

Развожаев предложил отправлять на страницы украинского президента видео о девятилетии города в составе России
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Анастасия ЖУКОВА

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

– Вижу во многих аккаунтах возмущение очередной ложью Зеленского где-то в «Европах», как на полуострове ничего нет, – отметил Развожаев.

Губернатор предложил пользователям сети не злиться, а отправлять на страницы Зеленского ссылку на видео о девятилетии Севастополя в составе России.

– Давайте расскажем и покажем, как в Крыму ничего нет, а заодно и весь мир пусть посмотрит, – заключил Развожаев.