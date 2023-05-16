Губернатор Севастополя назвал ложью заявления Зеленского о Крыме

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

– Вижу во многих аккаунтах возмущение очередной ложью Зеленского где-то в «Европах», как на полуострове ничего нет, – отметил Развожаев.

Губернатор предложил пользователям сети не злиться, а отправлять на страницы Зеленского ссылку на видео о девятилетии Севастополя в составе России.

– Давайте расскажем и покажем, как в Крыму ничего нет, а заодно и весь мир пусть посмотрит, – заключил Развожаев.