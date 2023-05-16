В Феодосии мужчина и женщина пытались продать 260 грамм наркотиков

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В Феодосии двух жителей Ленинского района признали виновными в незаконном приобретении и хранении, а также покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Мужчина незаконно хранил синтетический наркотик для личного употребления. Год назад крымчанин купил 260 грамм запрещенного вещества, чтобы потом продать. К преступлению житель Ленинского района привлек свою сожительницу.

– Вместе они расфасовали наркотическое вещество в 121 полимерный пакет, однако реализовать его не смогли, так как их действия были пресечены сотрудниками полиции, а наркотик изъят, – отметили в прокуратуре.

Виновных приговорили к восьми годам лишения свободы. Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, а женщина – в колонии общего режима.