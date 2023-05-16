«Черноморнефтегаз» почти перестал добывать газ в Крыму

Ситуация внутри предприятия сильно ухудшилась из-за ракетного обстрела украинскими военными Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В первом квартале 2023 года компания «Черноморнефтегаз» вышла в убыток на 1 млрд рублей. Об этом заявил замгендиректора предприятия Олег Гринь на заседании комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма.

По его словам, ситуация внутри предприятия сильно ухудшилась из-за ракетного обстрела украинскими военными. Тогда было принято решение прекратить добычу, из-за чего в последствии сильно снизились доходы, которые компания получала от реализации природного газа.

- Это был один из основных источников нашего дохода. Так, за первый квартал этого года добыча сократилась в 70 раз. По сути, морская добыча для нас была 90% от той добычи, которую «Черноморнефтегаз» осуществлял в рамках производственной деятельности, - отметил Гринь.

По прогнозам замгендиректора, под конец текущего года предприятие может уйти в дефицит бюджета в размере пяти миллиардов рублей, так как только за первые четыре месяца 2023 года чистый убыток составил 1 миллиард 181 миллионов рублей.

Напомним, в начале лета 2022 года ВСУ нанесли удар по буровым платформам Черноморнефтегаза в Черном море. В тот момент на них работали 109 человек, из которых трое пострадали и семь пропали без вести.

Позже, 26 июня, крымскую платформу предприятия снова обстреляли, из-за чего работу на трех платформах полностью приостановили.