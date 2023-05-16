«Против шерсти»: в Крыму лихач проехался по встречке на трассе «Таврида»

Очевидцы предположили, что водитель перепутал съезды с дороги. Фото: скриншот из видео

В Крыму заметили водителя, игнорирующего правила дорожного движения. На трассе «Таврида» лихач на иномарке рассекал по встречной полосе, создавая опасность не только для себя, но и для других автомобилистов. Видеозапись горе-вождения очевидцы разместили в социальных сетях.

- Будьте бдительны и аккуратны, по «Тавриде» товарищ едет «против шерсти», - отметил автор видео.

- Как его вообще туда занесло? - удивился крымчанин по имени Василий.

Шокированы выходкой неизвестного водителя оказались и другие пользователи соцсетей. Крымчане предположили, что автомобилист попросту перепутал съезд и оказался на встречке по невнимательности. Тем не менее, по какой причине он не развернулся, а продолжил рисковать не только своей жизнью, но и окружающими - остается загадкой.

- Скорее всего, это британец или японец. У них же левостороннее движение, - пошутил один из комментаторов.

«Комсомолка» обратилась за комментариями в пресс-службу крымской полиции. Там пообещали уточнить информацию по данному случаю и выяснить, настигла ли нарушителя кара в лице сотрудников правопорядка.