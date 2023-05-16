Сенатор Цеков назвал ложью слова Зеленского о Крыме

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский наврал западным странам о состоянии дел на полуострове.

В интервью итальянским СМИ Зеленский заявил, что в Крыму якобы нет ни туризма, ни экономики, ни развития.

– Чтобы так беспардонно врать, как врал Зеленский западной публике, это надо быть либо абсолютным идиотом, не владеющим ситуацией о том, что происходит в Крыму, либо отвратительным и наглым лжецом, – сказал Цеков агентству РИА Новости.

Заявление украинского президента сенатор назвал возмутительной ложью. Член Совета Федерации добавил, что иностранные журналисты могут лично посетить Крым с ознакомительным визитом и увидеть реальное положение дел в регионе.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью заявления Зеленского о Крыме. По его словам, эти высказывания вызвали возмущение немалого количества людей. Губернатор предложил пользователям сети не злиться, а отправлять на страницы Зеленского ссылку на видео о девятилетии Севастополя в составе России.