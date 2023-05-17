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НовостиОбщество16 мая 2023 22:41

Погода на 17 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 17 мая 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Евпатории тепло до плюс 23° градусов.

В Евпатории тепло до плюс 23° градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 мая на Крымском полуострове хорошая и солнечная среда.

- Сохранится солнечная сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем +22...+24°.

В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло до +24°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°…+21°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Ясно.

В Алуште +19°…+20°, северо-восточный ветер 7-8 м/с. Ясно.

В Евпатории +22…+23°, северо-восточный ветер 6-10 м/с. Ясно.

В Саках +22…+24°, северо-восточный ветер 5-12 м/с. Ясно.

В Керчи +19…+20°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Ясно.

В Феодосии +20…+21°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Судаке +19…+20°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Ясно.

В Черноморском +21…+23°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Джанкое +21…+22°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Армянске +20…+21°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Белогорске +20…+22°, северо-восточный ветер 3-9 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +14…+16°.

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