НовостиОбщество 16 мая 2023 22:41

Погода на 17 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 17 мая 2023 года в Крыму и Севастополе