Где в Симферополе отключат свет 17 мая

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

17 мая в отдельных районах Симферополя отключат электричество. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили свет исчезнет на 11 улицах, одном переулке и проезде. Из-за ремонтных работ плановые перебои в электроснабжении возникнут с 8.00 до 17.00. .

Где в Симферополе пропадет свет 17 мая 2023:

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-172 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Связистов, 174;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

проезд Второй Петровский, 1-3 ;

улица Центральная, 4-16 , 1-19 ;

улица Чумацкая, 12, 13;

улица Ялтинская, 28, 173.

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