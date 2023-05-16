Где в Симферополе отключат свет 17 мая

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
17 мая в отдельных районах Симферополя отключат электричество. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили свет исчезнет на 11 улицах, одном переулке и проезде. Из-за ремонтных работ плановые перебои в электроснабжении возникнут с 8.00 до 17.00. .
Где в Симферополе пропадет свет 17 мая 2023:
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-172 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Связистов, 174;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
проезд Второй Петровский, 1-3 ;
улица Центральная, 4-16 , 1-19 ;
улица Чумацкая, 12, 13;
улица Ялтинская, 28, 173.
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