В Крыму спасатели оказали помощь велосипедисту, упавшему в водоем

Фото: МЧС Республики Крым

В Крыму сотрудники Ленинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оказали помощь велосипедисту, упавшему в водоем вблизи села Фронтовое Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

– В 07:38 поступило сообщение, что вблизи села Фронтовое Ленинского района мужчина во время катания на велосипеде совершил падение в водоем. В результате чего, получил травму, самостоятельно передвигаться не может. Необходима помощь спасателей, – говорится в сообщении.

Спасали незамедлительно выдвинулись на место. Они спустились к пострадавшему, надели на поврежденную конечность фиксирующую повязку, эвакуировали мужчину в безопасное место и передали сотрудникам скорой помощи.

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