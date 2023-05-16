В Ялте сибиряк украл сейф, в котором было 1,3 миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте 41-летнего жителя Тюменской области подозревают в краже сейфа, сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратился 47-летний ялтинец. Мужчина рассказал, что в его квартиру, разбив стекло форточки, проник неизвестный. Злоумышленник украл металлический сейф. Внутри были золотые украшения, документы на недвижимость и 300 тысяч рублей. Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.

Подозреваемого задержали. Сибиряк рассказал, что его жена ранее была замужем за ялтинцем. Однажды в разговоре женщина намекнула, что в квартире ее бывшего мужа находится неохраняемый сейф с ценностями. Фигурант решил украсть его. Ущерб мужчина возместил частично. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.