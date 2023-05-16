В Симферополе очередь в детские сады сократилась до 1390 детей

Всего же в модуле электронной очереди зарегистрировано более восьми тысяч детей от 0 до 8 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередь в детские сады Симферополя сократилась до 1390 человек, рассказала замначальника управления образования Симферополя Марина Ключко в эфире «Радио Крым».

– Актуальная очередь – это те дети, которые желают пойти в сад на 1 сентября 2023 года – в возрасте от 2 до 7 лет. Таких ребят 1 390, – сообщила Ключко.

Всего же в модуле электронной очереди зарегистрировано более восьми тысяч детей от 0 до 8 лет.

На сегодняшний день в городе функционирует 64 муниципальных бюджетных дошкольных учреждения, а также 11 учреждений со статусом школа-детский сад. Еще два детсада скоро откроются в микрорайоне «Крымская роза».

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