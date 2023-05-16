В ДТП со скорой помощью в Ялте пострадала 21-летняя пациентка

Фото: пресс-служба МВД по РК

Во вторник, 16 мая, в Ялте столкнулись Range Rover и автомобиль скорой помощи, в результате чего пострадала 21-летняя пациентка. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около 12.45 неподалеку от поселка Массандра. 58-летний мужчина ехал за рулем Range Rover по автодороге Симферополь – Алушта – Ялта. Водитель пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Там иномарка врезалась в машину скорой помощи.

– В результате ДТП 21-летняя пациентка, находившаяся в машине СМП, получила травмы и доставлена в медицинское учреждение, – отметили в МВД.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.