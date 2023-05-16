В Симферополе заработала «горячая линия» по вопросам профилактики клещевых инфекций

В Симферополе до 26 мая работает «горячая линия» по вопросам профилактики клещевых инфекций Фото: Мария ЛЕНЦ

В Симферополе до 26 мая работает «горячая линия» по вопросам профилактики клещевых инфекций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– С 15 по 26 мая организована тематическая «горячая линия» по консультированию граждан по вопросам профилактики клещевых инфекций. Консультацию предоставляют территориальный отдел Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе», – говорится в сообщении.

Обратиться за консультацией можно по телефонам:

+7 978 919 11 38;

(3652) 27-22-83;

(3652) 25-33-71.

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