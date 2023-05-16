ФСБ задержала «сетевого экстремиста» из Керчи, призывавшего к убийству военных

Фото: пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю

В Керчи 48-летний местный житель получил полтора года условно за призывы к экстремизму в Сети. Как сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, мужчина вел свою незаконную деятельность в соцсетях.

- На своей персональной странице опубликовал комментарии, содержащие призывы к убийству военнослужащих Вооруженных Сил РФ, - рассказала в пресс-службе силового ведомства.

Приговор «сетевому экстремисту» вынес Керченский городской суд. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Также в течение полутора лет экстремисту запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-коммуникационных сетях общего пользования