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НовостиПроисшествия16 мая 2023 13:05

ФСБ задержала «сетевого экстремиста» из Керчи, призывавшего к убийству военных

Крымчанин получил 1,5 года условно за призывы к экстремизму в Интернете
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю

Фото: пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю

В Керчи 48-летний местный житель получил полтора года условно за призывы к экстремизму в Сети. Как сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, мужчина вел свою незаконную деятельность в соцсетях.

- На своей персональной странице опубликовал комментарии, содержащие призывы к убийству военнослужащих Вооруженных Сил РФ, - рассказала в пресс-службе силового ведомства.

Приговор «сетевому экстремисту» вынес Керченский городской суд. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Также в течение полутора лет экстремисту запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-коммуникационных сетях общего пользования