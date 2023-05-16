В Крыму чиновник Госкомрегистра попался на взятке в 111 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Специалиста Раздольненского отдела Госкомрегистра, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Чиновник незаконно зарегистрировал право собственности на земельный участок площадью 14,76 гектара. За это обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в 111 тысяч рублей и уступку долга, имеющегося у госрегистратора, в размере 600 тысяч рублей.

– В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту дачу взятки должностному лицу в крупном размере, – отметили в СК.

В рабочем кабинете госрегистратора провели обыск. Следователи изъяли документацию, подтверждающую его противоправную деятельность.

– Обоим фигурантам предъявлены обвинения. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – говорится в сообщении.