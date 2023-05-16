В Крыму рассказали о ситуации на рынке труда республики

Подавляющее большинство жителей Республики Крым занято в сферах торговли, общественного питания, а также в гостиничном секторе и в сфере ремонта транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подавляющее большинство жителей Республики Крым занято в сферах торговли, общественного питания, а также в гостиничном секторе и в сфере ремонта транспорта, сообщает Крымская газета со ссылкой на данные Крымстата.

– Согласно выборочному обследованию рабочей силы, которое проводил Крымстат, на январь этого года в торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, а также в работе гостиниц и предприятий общественного питания занято 195,8 тысячи жителей республики от 15 лет и старше, – пишет издание.

Почти 90 тыс. крымчан занято в сфере образования, 87 тыс. трудятся на обрабатывающих производствах. Чуть больше 80 тыс. жителей республики заняты в области здравоохранения и соцуслуг.

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