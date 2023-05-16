В Ялте высадят 80 тысяч цветов к середине июля

Фото: пресс-служба администрации Ялты

К середине июля в Ялте планируют высадить 80 тысяч цветов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

– Ялта совсем скоро предстанет в новом летнем наряде. Клумбы Ялты, Алупки и поселков украсят 80 тысяч цветов, – отметила градоначальница.

По ее словам, на Набережной, в скверах, парках, а также на центральных улицах высаживают герань.

– Уже распускаются первые розы, на пике цветения виолы и маргаритки, – добавила Павленко.

Глава администрации также отметила, что на набережной высадили цинерарию приморскую и тамариск. Чиновница пояснила, что эти растения хорошо выдерживают морской бриз и засоление почвы, позволяя закрыть сложные участки.

– Активная высадка пеларгонии, хлорофитума, разных сортов бегонии и петунии, ароматного алиссума и многого другого началась в третьей декаде апреля. Завершим к середине июня, – заключила Павленко.