В Керчи хотят установить монумент памяти Эльтигенского десанта

Восстановленный мотобот, принимавший участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции в ноябре 1943 года Фото: Юлия МАРКИНА

Жители поселка Героевское выступили с инициативой установить монумент памяти Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

- Провели встречу с активом. На месте осмотрели территории, предлагаемые жителями под установку, - отметил Брусаков.

По его словам, одним из вариантов, предлагаемых жителями Героевского, является установка монумента на муниципальном участке земли за памятным знаком «Мотобот». Таким образом памятник мог бы встречать туристов, желающих ознакомиться с историей героического десанта.

Оказать содействие в разработке проекта монумента, как отметил Брусаков, готов инвестор.

Вопрос планируют рассмотреть на расширенном совещании с участием сотрудников Восточно-Крымского историко-культурного музея- заповедника.

Напомним, Керченско-Эльтигенская десантная операция длилась с 31 октября по 11 декабря 1943 года. Это одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны. Её итогом стал захват плацдарма на Крымском полуострове.

Как писала КП-Крым, в Керченском проливе в районе поселка Героевское поисковая экспедиция обнаружила расстрелянный немцами тральщик, на котором затонули 80 бойцов в 1943 году. Поисковики планируют идентифицировать останки

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