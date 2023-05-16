Ремонт Керченской городской детской больницы планируют завершить в июле

На ремонт из республиканского бюджета выделено 350 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капитальный ремонт в Керченской городской детской больнице завершен на 67%.

– Объект готов на 67%, сдать его планируют в июле, – сообщает «Крым 24».

Восстановление проводится в рамках государственной программы, главная цель - довести медучреждение до федеральных стандартов. На ремонт из республиканского бюджета выделено 350 млн рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50