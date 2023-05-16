Ремонт Керченской городской детской больницы планируют завершить в июле

На ремонт из республиканского бюджета выделено 350 млн рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Капитальный ремонт в Керченской городской детской больнице завершен на 67%.
– Объект готов на 67%, сдать его планируют в июле, – сообщает «Крым 24».
Восстановление проводится в рамках государственной программы, главная цель - довести медучреждение до федеральных стандартов. На ремонт из республиканского бюджета выделено 350 млн рублей.
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