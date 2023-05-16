В Керчи нашли 32 снаряда времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Сегодня, 16 мая, в Керчи пиротехники обезвредили 32 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

– Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы: АС-50 – 32 единицы, – говорится в сообщении.

Снаряды перевезли на спецполигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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