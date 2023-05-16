Ограничения связаны с проведением спортивного соревнования «На Кубок города Севастополя «На вершине победы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Севастополе 21 мая перекроют участок трассы Гончарное – Ялта. Об этом сообщается на официальном сайте правительства города.

– С 08:00 до 18:30 будет ограничено движение всех видов транспортных средств на участке Гончарное – Ялта от дома № 22 на улице Тенистой до двенадцатого километра автодороги Гончарное – Ялта, – говорится в сообщении.

Ограничения связаны с проведением Кубка Севастополя по горным автомобильным гонкам.

Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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