Крым потребляет 70% электроэнергии от всей возможной генерирующей мощности

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В настоящее время Крым потребляет 1971 мегаватт электроэнергии, что составляет около 70% от всей возможной генерирующей мощности. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь.

Он подчеркнул, что Крым полностью обеспечен электроэнергией. Ее достаточно для жизнедеятельности и социально-экономического развития полуострова.

– Установленная электрическая мощность в Крыму – 1971 мегаватт. Максимальная суммарная возможная генерирующая мощность полуострова составляет 2821 мегаватт. Она включает генерацию Таврической и Балаклавской ТЭС, солнечной генерации, «КрымТЭЦ» и энергомоста, – цитирует главу Минэнерго агентство РИА Новости Крым.

С тех пор, как Крым вошел в состав России, потребление электроэнергии растет каждый год. В 2014 году этот показатель составлял 1296 МВт. Рост потребления энергии связан с развитием лечебно-оздоровительного и туристического комплекса, сельского хозяйства, строительства, а также с реализацией инвестпроектов.