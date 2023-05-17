Евпатория и Оленевка попали в топ-10 востребованных направлений для отдыха на базах летом 2023

В Евпатории шикарные пляжи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Евпатория и Оленевка привлекают к себе внимание россиян уютными базами для отдыха в теплое время года. Такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучившие статистику заявок для отдыха на базах летом 2023.

- На первом месте оказалась Анапа. На второе место вышел алтайский Чемал, а на третье - крымская Евпатория, - отметили аналитики.

Оленевка на Тарханкуте замыкает список, заняв 10 место.

Выбор россиян можно понять - Евпатория славится безбрежными песчаными пляжами, а в Оленевке можно побаловать себя различными экстремальными видами отдыха на воде, такими как кайтсерфинг, кайтинг и кайтбординг.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха на базах летом 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Анапа, 6407

Чемал, 4555

Евпатория, 6223

Сочи, 3214

Ейск, 4109

Должанская, 3854

Голубицкая, 3599

Лахденпохья, 8767

Кабардинка, 6094

Оленевка, 2438.

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