Евпатория и Оленевка попали в топ-10 востребованных направлений для отдыха на базах летом 2023

В Евпатории шикарные пляжи.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Евпатория и Оленевка привлекают к себе внимание россиян уютными базами для отдыха в теплое время года. Такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучившие статистику заявок для отдыха на базах летом 2023.
- На первом месте оказалась Анапа. На второе место вышел алтайский Чемал, а на третье - крымская Евпатория, - отметили аналитики.
Оленевка на Тарханкуте замыкает список, заняв 10 место.
Выбор россиян можно понять - Евпатория славится безбрежными песчаными пляжами, а в Оленевке можно побаловать себя различными экстремальными видами отдыха на воде, такими как кайтсерфинг, кайтинг и кайтбординг.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха на базах летом 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Анапа, 6407
Чемал, 4555
Евпатория, 6223
Сочи, 3214
Ейск, 4109
Должанская, 3854
Голубицкая, 3599
Лахденпохья, 8767
Кабардинка, 6094
Оленевка, 2438.
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