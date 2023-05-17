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НовостиОбщество17 мая 2023 5:51

За девять лет уровень газификации в Крыму вырос до 82,5%

В 2014 году этот показатель составлял 68,7%
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 2014 года уровень газификации в Крыму увеличился до 82,5%. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Госсовета.

Министр топлива и энергетики Игорь Коринь отметил, что девять лет назад уровень газификации в Крыму составлял 68,7%. Тогда газ имелся в 443 населенных пунктах.

– За девятилетний период с учетом реализации мероприятий в рамках государственной программы «Газификация населенных пунктов Республики Крым» средний уровень газификации региона составил 82,5%, – говорится в сообщении.

Уточняется также, что количество газифицированных населенных пунктов в Крыму увеличилось до 531.