За девять лет уровень газификации в Крыму вырос до 82,5%

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С 2014 года уровень газификации в Крыму увеличился до 82,5%. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Госсовета.

Министр топлива и энергетики Игорь Коринь отметил, что девять лет назад уровень газификации в Крыму составлял 68,7%. Тогда газ имелся в 443 населенных пунктах.

– За девятилетний период с учетом реализации мероприятий в рамках государственной программы «Газификация населенных пунктов Республики Крым» средний уровень газификации региона составил 82,5%, – говорится в сообщении.

Уточняется также, что количество газифицированных населенных пунктов в Крыму увеличилось до 531.