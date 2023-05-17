Уровень общей безработицы в Крыму снизился до 4%

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На сегодняшний день уровень общей безработицы в Крыму составляет 4%. Об этом «Крым 24» сообщила заместитель директора ГКУ РК «Центр занятости населения» Анжелика Бурец.

По ее словам, для региона 4% – это минимальный уровень. Годом ранее уровень безработицы в Крыму достигал 6,1%. Что же касается среднероссийского показателя, то он составляет 3,6%.

– Уровень зарегистрированной безработицы в Республике Крым составляет 0,7%. Это минимальное значение, которые мы достигли, – подчеркнула Бурец.

По ее словам, республика практически подошла к концу 2019 года – допандемийному периоду.

– Это отношение к численности рабочей силы в процентном содержании. В мае прошлого года он (уровень безработицы) составлял 0,9%. И сейчас он на среднем уровне по РФ, который также составляет 0,7%, – отметила замдиректора.

Бурец также добавила, что сейчас в Крыму наблюдается постепенная и плавная стабилизация на зарегистрированном рынке труда.