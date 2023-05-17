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В среду, 17 мая, на Керченской переправе объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

– Введено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся с середины дня усилением ветра до 12-15 м/с, – отметили в ведомстве.

По данным синоптиков, в Керченском проливе ожидается северо-восточный со скоростью 6-11 м/с. При этом порывы могут достигать 14 м/с. С середины дня скорость ветра будет составлять 12-15 м/с. Осадков в Керченском проливе не ожидается, и видимость будет хорошей. Высота волн будет достигать 0,7-1,2 метра. Температура воздуха составит 19-21 градус, а морской воды – 17-18.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 17 мая через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 150 178 пассажиров, 120 938 единиц автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон, – отметили в Минтрансе.

В общей сложности паромы выполнили 3732 рейса.