Винил в семейных проблемах: житель Ростова застрелил тестя и свояка во время ссоры

Подозреваемый в убийстве тещи, тестя и свояка в Ростовской области скрылся с места происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в одном из хуторов Ростовской области местного жителя подозревают убийстве отца и свояка гражданской жены Татьяны. Также считает следствие, Николай (имена изменены, - прим. ред.) ранил в грудь и тещу. После он скрылся с места происшествия.

Как женщина рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», семейная жизнь с Николаем не задалась почти с самого начала. Он часто поднимал на нее руку, а однажды даже избил деревянной шваброй. «Потому что заслужила», говорил сам горе-супруг.

В проблемах в семейной жизни агрессор винил родственников гражданской жены. Как рассказала сама Татьяна, день убийства Николай поругался с ее старшей сестрой по телефону. А уже через 20 минут был у ворот дома семьи.

- Я не видела, как он всех убивал. Просто услышала выстрелы и сразу позвонила по номеру «112». А когда вышла во двор, Николая уже не было, - рассказала Татьяна корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Уже два дня о местонахождении мужчины ничего не известно. Его объявили в федеральный розыск. СК возбудил уголовное дело.