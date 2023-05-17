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НовостиПроисшествия17 мая 2023 8:03

В Крыму на 4 дня объявили штормовое предупреждение по пожароопасности

Оно начнет действовать с 18 мая
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В связи с высокой пожарной опасностью в Крыму на четыре дня объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

– 18-21 мая в западных, центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность, – отметили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что с 1 апреля на полуострове установлен пожароопасный сезон. В Крыму запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В регионе запрещено намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Людям, нарушившим правила пожарной безопасности, грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.