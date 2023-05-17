Севастополь получит 543 миллиона рублей на поддержку бизнеса

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В 2023 году Севастополю планируют выделить 543 миллиона рублей на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, такой проект постановления разработало Минэкономразвития России.

– Организации и ИП смогут получить единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на одного занятого за период с января по апрель 2023 года, – отметил губернатор.

Развожаев пояснил, что главное условие для получения выплат – сохранение как минимум 90% трудового коллектива.

– Опыт прошлого года, опыт пандемии показал, что господдержка помогает сохранить рабочие места, – добавил он.

Развожаев отметил, что в сфере туризма работают большое количество севастопольцев. Глава города-героя напомнил, что в прошлом году отрасль получила поддержку в виде выплат двукратного МРОТа на каждого сотрудника. 532 предприятия в общей сложности получили 113,5 миллиона рублей.

– С учетом того, что в этом году будет выплачиваться по 4 МРОТа на каждого сотрудника, мера поддержки позволит охватить в 2,5 раза больше предпринимателей, занятых в туротрасли, чем в прошлом году, – заключил Развожаев.