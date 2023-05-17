В Симферополе с начала года высадили 30 тысяч цветов

Фото: «Крым 24»

Уже 30 тысяч цветов высадили в Симферополе этой весной.

– Высадки не прекращаются с начала весны. Накануне новые цветы появились на клумбах в Детском парке и в сквере братьев Айвазовских, – передает «Крым 24».

Так, сквер братьев Айвазовских украсили двумя видами растений. 100 красных многолетних цветов гайлардии высадили вокруг памятника, остальную территорию займут 1 500 бегоний.

Большинство растений, которые высаживают в крымской столице - однолетние. При этом они неприхотливы и могут пережить как похолодание, так и засуху.

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