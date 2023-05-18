Погода на 18 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 25 градусов

В Симферополе солнечная погода. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 мая на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

- В четверг ожидается солнечная, но ветренная погода, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем +23...+25°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем тепло +23…+25°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +21°…+22°, северо-восточный ветер 6-11 м/с. Ясно.

В Алуште +20°…+21°, северо-восточный ветер 6-11 м/с. Ясно.

В Евпатории +22…+23°, северо-восточный ветер 5-11 м/с. Ясно.

В Саках +23…+24°, северо-восточный ветер 5-13 м/с. Ясно.

В Керчи +19…+20°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Ясно.

В Феодосии +21…+22°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Судаке +20…+21°, северо-восточный ветер 6-11 м/с. Ясно.

В Черноморском +21…+23°, северо-восточный ветер 4-11 м/с. Ясно.

В Джанкое +21…+22°, северо-восточный ветер 3-10 м/с. Ясно.

В Армянске +22…+23°, северо-восточный ветер 3-10 м/с. Ясно.

В Белогорске +22…+23°, северо-восточный ветер 3-9 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +14…+16°.

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