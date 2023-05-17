Песков не стал комментировать предложение отменить указ о передаче Крыма УССР

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР.

– Я, честно говоря, ничего не знаю об этих инициативах, не слышал, не видел, не знаю, кто их высказывает, – цитирует представителя Кремля агентство ТАСС.

Песков отметил, что не может судить об актуальности подобных инициатив. По его словам, за разъяснениями лучше обращаться к авторам этой идеи.

Ранее председатель Госсовета Владимир Константинов сообщил, что в Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССР в 1954 году. Детальное изучение этого вопроса хотят поручить научному совету по правотворчеству. Инициативу обсудят на ближайшем заседании президиума Госсовета.