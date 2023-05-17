Где в Симферополе отключат свет 18 мая

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

18 мая в Симферополе частично отключат электричество на двух десятках городских улиц и в отдельных товариществах Каменского массива.

В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что свет исчезнет с 8.00 до 17.00. Плановое отключение произойдет из-за ремонта различного оборудования, благодаря, которому в домах жителей столицы Крыма поступает электроток, наполняющий энергией телевизоры, фены, стиральные машины и другие бытовые приборы.

Где не будет света в Симферополе 18 мая 2023:

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-172 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Связистов, 174;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

проезд Второй Петровский, 1-3 ;

улица Центральная, 4-16 , 1-19 ;

улица Чумацкая, 12, 13;

улица Подгорная, 1А (с. Обрыв, Петровского с/с);

улица Ялтинская, 28, 173;

улица Бородина, 8А, 18А, 20, 22, 28, 65;

улица В. Роик, 10-26 ;

улица К. Симонова, 28-50 , 27-49 ;

улица А. Домбровского, 2-6 , 1-5 ;

район улиц Тепличная, Бородина (еще нет строений);

- микрорайон Каменка : садово-огороднические товарищества «Геолог», «Надежда», «Радуга», «Урожай-1», «Пневматика», «Тепловик», «Сельский строитель», «Ягодка Крым», «Ромашка», «Садовод».

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