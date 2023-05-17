Где в Симферополе отключат свет 18 мая

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
18 мая в Симферополе частично отключат электричество на двух десятках городских улиц и в отдельных товариществах Каменского массива.
В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что свет исчезнет с 8.00 до 17.00. Плановое отключение произойдет из-за ремонта различного оборудования, благодаря, которому в домах жителей столицы Крыма поступает электроток, наполняющий энергией телевизоры, фены, стиральные машины и другие бытовые приборы.
Где не будет света в Симферополе 18 мая 2023:
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-172 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Связистов, 174;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
проезд Второй Петровский, 1-3 ;
улица Центральная, 4-16 , 1-19 ;
улица Чумацкая, 12, 13;
улица Подгорная, 1А (с. Обрыв, Петровского с/с);
улица Ялтинская, 28, 173;
улица Бородина, 8А, 18А, 20, 22, 28, 65;
улица В. Роик, 10-26 ;
улица К. Симонова, 28-50 , 27-49 ;
улица А. Домбровского, 2-6 , 1-5 ;
район улиц Тепличная, Бородина (еще нет строений);
- микрорайон Каменка : садово-огороднические товарищества «Геолог», «Надежда», «Радуга», «Урожай-1», «Пневматика», «Тепловик», «Сельский строитель», «Ягодка Крым», «Ромашка», «Садовод».
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