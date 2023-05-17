Экскурсоводы и гиды-переводчики обязаны проходить аттестацию один раз в 5 лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крым лидирует в России по количеству аттестованных экскурсоводов. Как сообщила зампредседателя комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов Екатерина Лукьяненко, с сентября прошлого года свой профессиональный уровень подтвердили уже более 300 человек.

– Мы перешагнули рубеж в 300 человек и лидируем сейчас среди других субъектов РФ, – рассказала Лукьяненко в эфире «Радио Крым».

Напомним, летом текущего года вступили в силу изменения в Федеральный закон, который регулирует деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а с 1 сентября начали действовать новые правила их аттестации. Теперь для выхода на маршрут им необходимо сдать экзамен, получить бейдж установленного образца и попасть в единый федеральный реестр экскурсоводов.

Чтобы пройти аттестацию, необходимо подать заявление через портал Госуслуг, затем пройти тестирование и практические задания перед аттестационной комиссией при Министерстве курортов и туризма Республики Крым. Сейчас аттестация проводится в добровольном порядке, однако с 1 июля 2023 года она станет обязательной. Проходить ее нужно будет раз в пять лет.

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