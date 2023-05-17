Несколько улиц Симферополя остались без света из-за аварии

Специалисты «Крымэнерго» сразу же приступили к ликвидации последствий аварии Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители нескольких улиц Симферополя остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымэнерго».

– В 13:16 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены абоненты в Симферополе (ул. Залесская, ул. Аральская и др.). Отключенная нагрузка составила 1300 кВт, – говорится в сообщении.

Специалисты «Крымэнерго» сразу же приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить энергоснабжение планируется к 15:00.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50