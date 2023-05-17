В Севастополе покончила с собой 10-классница

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Севастополе покончила с собой ученица 10-го класса одной из школ в Гагаринском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, девочка скончалась еще до приезда скорой помощи.

– Сейчас может возникнуть много версий произошедшего, поэтому сразу хочу пресечь спекуляции: Аня училась хорошо, 9 класс закончила с отличием, семья благополучная, – подчеркнул Развожаев.

Градоначальник добавил, что ни в каких деструктивных группах покойная не состояла. Губернатор рассказал, что мама девочки осенью 2022 года умерла от продолжительной болезни. Воспитанием ребенка занимался отец.

Развожаев отметил, что школьница оставила предсмертную записку. На протяжении долгого времени у девочки не было желания жить, и она считала, что ей нужна помощь. Тем не менее, со смертью матери это состояние школьница не связывала.

– Скорблю и приношу искренние соболезнования отцу Ани, всем ее родственникам и друзьям, – написал Развожаев.

Губернатор призвал родителей, педагогов и школьных психологов быть еще более внимательными к детям.

– Давайте больше разговаривать с ними и стараться быть теми, кому можно всегда рассказать, что у тебя действительно происходит на душе, – написал Развожаев.