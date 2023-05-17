Прокуратура требует снести аварийные дома в Феодосии

Фото: прокуратура Республики Крым

В Феодосии прокуратура обратилась в суд с исками о возложении на городскую администрацию обязанности снести аварийные многоквартирные дома на улицах Колодяжного, Мелиораторов, Октябрьской и Пименова. об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Фото: прокуратура Республики Крым

Фото: прокуратура Республики Крым

– На протяжении длительного периода времени, от восьми до десяти лет, администрацией города меры по сносу аварийных домов не принимаются. С учетом степени аварийности домов, конструктивные элементы которых находятся в стадии разрушения и несут угрозу обрушения, прокуратурой города в суд предъявлены исковые заявления о возложении обязанности на администрацию Феодосии принять меры к сносу домов, – говорится в сообщении.

Суд удовлетворил иски о сносе домов на улицах Колодяжного и Пименова. Еще два иска находятся на рассмотрении, добавили в надзорном ведомстве.

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