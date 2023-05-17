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НовостиОбщество17 мая 2023 12:21

В СИЗО-1 Симферополя крестили новорожденных младенцев

Крещение двух девочек-близнецов состоялось в молельной комнате учреждения
Дмитрий Коренев
Фото: УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю

Фото: УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю

В симферопольском СИЗО-1 крестили двух девочек-близнецов, недавно появившихся на свет, передает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.

– По просьбе одной из женщин, которая стала мамой, находясь в следственном изоляторе, крещение ее детей состоялось в молельной комнате учреждения. Таинство провел помощник начальника регионального УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Роман Цуркан, – пишет агентство.

В СИЗО-1 для матерей с младенцами оборудована специальная камера с детскими кроватками, ванночкой и пеленальным столиком, организовано соответствующее медицинское сопровождение и ежедневные прогулки без ограничения во времени.

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