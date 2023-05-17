В Ялте снесли незаконную автомойку площадью 500 квадратных метров

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте демонтировали незаконную автомойку и СТО площадью около 500 квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

Автомойка и СТО находились на улице Блюхера.

– Объект непростой, состоящий из 9 отдельных НТО (один из них собственник начал разбирать сам), – отметила Павленко.

По ее словам, снос осложнялся тем, что эти сооружения были подключены к коммуникациям.

– Сложно, но выполнимо! Очищено порядка 500 квадратов, – подчеркнула глава администрации.

Павленко добавила, что в Ялте убрали девять стопперов и шлагбаумов, а также 12 незаконных заборов.