За четыре месяца в Крыму совершили около 7 тысяч преступлений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За четыре месяца 2023 года в Крыму совершили около 7 тысяч преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, общая раскрываемость по региону составляет 76,4%.

– Отмечается снижение числа особо тяжких преступлений, преступлений, совершенных в общественных местах, – рассказали в прокуратуре.

Правоохранители зафиксировали 721 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. В 441 случае речь идет о торговле запрещенными веществами.

– Раскрываемость указанных преступлений составила 78%, сбытов – 58%, – отметили в прокуратуре.

В Крыму совершили почти 3,5 тысячи преступлений против собственности. Их раскрываемость составила 64,2 %. При этом в республике снизилось количество зарегистрированных краж, грабежей и разбоев.

– Число преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта сократилось на 9,5 % - с 465 до 421, – говорится в сообщении.