В Джанкойском районе Крыма посеяли 170 га гречихи

Фото: телегам-канал министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Савчука

В Крыму впервые за несколько десятков лет выполнен масштабный сев гречихи. «Царицу круп» посеяли в Джанкойском районе на площади в 170 га, пишет Крымская газета со ссылкой на министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Савчука.

Отмечается, что семена отечественные, из региона в центральной части России. Сорт засухоустойчивый и способен выдержать жару до +50 градусов.

– Пока аграрий анализирует и смотрит как поведет себя культура в нашем регионе, – сказал Савчук.

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