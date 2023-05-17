В Крыму более 100 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства

Фото: 91.gorodsreda.ru

Более 100 тысяч жителей Крыма приняли участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. Об этом сообщили в Центре управления регионом.

Первый заместитель министра ЖКХ Крыма Оксана Механичева отметила, что до конца голосования осталось 2 недели.

– Для Республики Крым и для наших муниципальных образований установлено определенное количество голосов, требуемых для успешной реализации проекта и достижения утвержденных показателей. Есть муниципалитеты, которые уже выполнили свои KPI, – рассказала она.

Механичева отметила, что лидерами стали Бахчисарай и Красноперекопск. Кроме того, завершает выполнение показателей Армянск. Жители Бахчисарая жители активно голосуют за сквер на улице Симферопольской. В Красноперекопске же лидирует общественная территория на улице Калинина.

Голосование продлится до 31 мая текущего года. Оставить свой голос можно на платформе https://91.gorodsreda.ru/ с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах.